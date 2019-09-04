وصول رئيس حى الدقى جلسة الحكم عليه فى "الرشوة"

وصل رئيس حي الدقي ومتهمين آخرون - منذ قليل - إلى محكمة جنوب الجيزة؛ لحضور جلسة الحكم عليهم في اتهامهم بتلقي رشوة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشاريين عبدالناصر أبوسحلى، وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى، وسكرتارية صلاح مصطفى.



وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز وتبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته على 10 ملايين جنيه.



وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغًا وقدره نصف مليون جنيه وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون و700 ألف جنيه على سبيل الرشوة.