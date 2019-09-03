جامعة جنوب الوادي تحصد 3 ميداليات في منافسات متحدي الإعاقة

حصدت جامعة جنوب الوادي، مراكز متقدمة في منافسات الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة الذي انطلق بجامعة المنوفية ويستمر حتى الخميس المقبل، وشاركت خلاله الجامعة بوفد طلابي ضم 23 طالبًا تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة.



وأشار الغرباوى إلى فوز منتخب كرة الجرس لجامعة جنوب الوادي على جامعة سوهاج بنتيجة 11 9 ليصعد المنتخب للمربع الذهبي، وفاز الطالب عمرو خيرى أبوالوفا بالمركز الثالث على مستوى الجامعات وحصوله على الميدالية البرونزية في الشطرنج "نشاط اجتماعي".



ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة، إن الطالب محمد عبدالعاطى حصل على ميدالية برونزية في السباحة 50 متر حرة، وكذلك حصل على ميدالية برونزية أخري في السباحة 50 متر سباحة ظهر في النشاط الرياضي، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة في كافة الأنشطة التي تسهم في تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.