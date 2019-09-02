دورتموند يعير "وولف" إلى هيرتا برلين لمدة عام

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني انتقال مدافع فريق كرة القدم ماريوس وولف، إلى صفوف هيرتا برلين قبيل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.



وأعلن دورتموند - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين - انتقال الظهير الأيمن ماريوس وولف إلى نادي العاصمة الألمانية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



ويتضمن عقد الإعارة بند يتيح لبرلين إمكانية شراء اللاعب "24 عاما".



ومن جانبه، قدم هيرتا برلين لاعبه الجديد داخل منشآت النادي، كما حصل اللاعب الألماني على القميص رقم 30.



كان وولف انتقل في صيف 2018 من اينتراخت فرانكفورت إلى دورتموند مقابل خمسة ملايين يورو، لكنه لم يشارك في تشكيل البداية في أول موسم له مع دورتموند إلا في عشر مباريات في الدوري.