أسعار النيكل ترتفع 2235 دولارا في الأسواق التجارية

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا كبيرا علي مدار نحو 5 شهور، خلال نهاية التعاملات اليوم الاحد، بالأسواق التجارية، حيث سجلت نحو 17900 دولارًا للطن مقارنة بنحو 15665 دولارًا للطن بارتفاع قدره 2235 دولارًا.



ويدخل معدن النيكل في تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي، بحسب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.

