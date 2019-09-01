انطلاق مهرجان لتعزيز التبادلات بين اليابان وكوريا الجنوبية

انطلق مهرجان سنوي لتعزيز التبادلات بين اليابان وكوريا الجنوبية في موعده المقرر وسط توتر العلاقات بين الدولتين الجارتين.



وقد أقيمت الفعالية يوم الأحد في كوريا الجنوبية برعاية شركات وجماعات من كلتا الدولتين.



وهذه هي المرة الخامسة عشرة التي تقوم فيها كوريا الجنوبية باستضافة المهرجان.



واعتلى أطفال من كلتا الدولتين المنصة وغنوا النشيدين الوطنيين للبلدين للاحتفال ببدء المهرجان.



كما تم أداء رقصات تقليدية يابانية وعزف موسيقى تقليدية كورية جنوبية.



وتم نصب أكشاك لإتاحة الفرصة أمام الزوار لارتداء ثوب الكيمونو التقليدي الياباني وثوب تشيما تشوغوري التقليدي الكوري الجنوبي.



كما تم تقديم مأكولات محلية من جميع أنحاء اليابان والترويج لألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية.



ولكنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في موقع إقامة فعالية هذا العام وتضمنت تفتيش الأمتعة الشخصية ونشر المزيد من الحراس.



وسوف يُقام المهرجان في طوكيو اعتبارا من الثامن والعشرين من سبتمبر.