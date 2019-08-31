صالح جمعة وشريف إكرامي يشاركان في مران الأهلي

شارك صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي اشتكى منها مؤخرا.



وشارك جمعة في التدريبات البدنية والجانب الفني الذي خاضه الفريق والذي اشتمل على تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، وتنفيذ بعض الجوانب الخططية.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم 14 سبتمبر المقبل في غينيا الاستوائية.



كما انتظم شريف إكرامي حارس الفريق، في التدريبات بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة والتي استلزمت خضوعه لجراحة في ألمانيا.

وشارك إكرامي في التدريبات الجماعية للحراس والتي اشتملت على بعض الفقرات الفنية، والتي شارك بها أيضا محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق ومصطفى شوبير.



وخاض سعد سمير ومحمد محمود جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق، حيث واصلا أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي؛ لتجهيز الثنائي للعودة من جديد للمشاركة الجماعية.