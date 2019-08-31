لحظة طعن أمين شرطة على يد مهتز نفسيًا في الزمالك (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة طعن أمين شرطة بسلاح أبيض، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، في منطقة الزمالك، على يد شخص مهتز نفسيًا.



وعلى الفور تم القبض على الشخص، وتواجدت قوات الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين أن الشرطي المصاب طارد المتهم وتمكن بمساعدة الأهالي من القبض عليه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.