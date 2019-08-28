مصطفى الفقي: ليس على مصر اتخاذ موقف سياسي من "كشمير"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الدبلوماسية السياسية تقول إنه لا يجب أن تتبرع بمواقف سياسية غير مطلوبة منك، وذلك تعليقًا على موقف مصر من الصراع بين الهند وباكستان على كشمير.



وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ليس على مصر اتخاذ أي موقف سياسي من قضية "كشمير"، ولا يجب أن تتطوع في إبداء مواقف غير مطلوبة منك، فالعالم ملتهب والاستراتيجيات ملتهبة".



وأردف: "نحن في مرحلة ترقب وتحسين العلاقات بقدر الإمكان مع الخارج، وهذا لا يعني أنه لا دور لك، وإنما تبدي رأيك في الجمعية العامة، لكن لا تقود تيار وكأنك دولة عظمى، لأنه لدينا بناء داخلي".



وتابع: "لا تتطوع بإبداء مواقف غير قادر على حمايتها، فالمواقف العنترية يدفع ثمنها غاليًا، تحدث دائمًا على قدر قدراتك".



وعن وضع مصر حاليًا، قال الفقي، إن الجيش أصبح أقوى، والمكانة السياسية مرتبطة بالقدرة العسكرية، فما هز صورة مصر بعد 67 هي الهزيمة العسكرية.

