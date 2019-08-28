محلل سياسي: إسرائيل توظف أصحاب الفكر المتطرف في تنفيذ العمليات الإرهابية

قال الدكتور حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي، إن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن تفجيري غزة الأخيرين، لافتًا إلى أنها تقف وراء اغتيال الشهيد مازن فقهاء ومصرع خمسة أفراد من كتائب القسام في انفجارعبوة ناسفة بمنطقة الزوايدة.



وأضاف الدجني، خلال مداخلة في قناة الغد، أن إسرائيل تجيد توظيف أصحاب الفكر المتطرف حتى تبقى خارج دائرة الاتهام المباشر، موضحًا أن عقيدة رئيس الأركان الإسرائيلي تؤكد أن مجموعة من الأهداف التكتيكية التي لا تؤدي بالمحصلة إلى حرب.. من الممكن أن تحقق هدف استراتيجي هو ضرب المقاومة الفلسطينية.



وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن التحقيقات تحرز تقدما كبيرا وملموسا، موضحًا أنه تم اعتقال مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم في تنفيذ الحادث.



يذكر أن الفلسطينيين قد شيعوا جثامين شهداء الأمن الـثلاثة الذين قتلوا في تفجيري غزة إلى مثواهم الأخير، وذلك بعد إعلان داخلية غزة استشهاد ثلاثة من عناصر شرطة المرور والنجدة، وإصابةَ ثلاثة آخرين، في تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة، ومن المقرر أن تَعقد داخلية غزة مؤتمرا صحفيا للكشف عن ملابسات التفجيرين.



