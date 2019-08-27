لوشيسكو: التحكيم ظلم الهلال السعودي وأضاع علينا ركلتين جزاء

حمّل الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، حكم المباراة، مسئولية تعادل فريقه أمام اتحاد جدة، في المباراة التي جت مساء الثلاثاء.



وسيطر التعادل السلبي، علي نتيجة الكلاسيكو الأسيوي، التي جرت علي ملعب”الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.



وقال لوشيسكو عقب المباراة:” كنا الأفضل ونستحق الفوز، أدينا مباراة جيدة، وصلنا لمرمى منافسنا، عدة مرات لكن لم نسجل وهذا هو حال كرة القدم”.



وأضاف:” التحكيم ظلمنا، كان لنا ضربتي جزاء لايوجد بهما أي شك، ولكن الحكم رفض احتسابهما، كان احدهما كفيلًا بمنحنا الفوز، قبل موقعة الإياب”.