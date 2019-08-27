"القومي للمرأة": قضايا النفقة تمثل 36%

قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن أكثر مشكلة تقابل السيدات، وتلجأ للمجلس القومي هي مشكلة النفقة.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "نساعد المرأة حتى تقوم برفع قضية نفقة، ويوجد ما يقارب 36% من القضايا الموجودة بالمكتب قضايا نفقة وهروب منها".



وتابعت: "أن المجلس تلقى في النهاية مؤخرًا شكاوى عن سيدات لديها 60 عامًا وانفصلت بعد هذا السن ولا يوجد لديها مأوى أو دخل، وهي خارج النطاق الطبيعي لأنها ليست حاضنة مؤكدة أنها تكون في موقف صعب".



وعن فكرة تأمين المرأة من مشاكل الطلاق، المطروحة مؤخرًا أكدت أنها لا بد أن تكون مدروسة جيدًا لأنه أحيانا يكون هناك تلاعب.

