أحمد موسى: مصر بوابة دخول اليابان إلى الأسواق الإفريقية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية مع إفريقيا، يأتي بمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة، والذي يفتتحه رئيس الوزراء الياباني، وفيه يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة نيابة عن قارة إفريقيا، ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام.



وأضاف موسى خلال حلقة خاصة من برنامجه "على مسئوليتي"، من اليابان، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تريد اليابان أن تتواجد ويكون لها علاقة كبيرة مع إفريقيا في ظل الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين، والتي تؤدي إلى مشاكل ضخمة".



وتابع: "اليابان تريد أن تتواجد لها أسواق في إفريقيا، حيث يوجد أكثر من مليار نسمة.. خاصة بعد الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة التي وقع عليها 50 أكتر من دولة إفريقية وصدق عليها 27 دولة حتى الآن".



وأكد موسى أن كل الدول الكبرى والاتحاد الأوربي بالكامل تبحث عن مكان وتواجد في إفريقيا، متابعا: "دخول إفريقيا يأتي عبر مصر باعتبارها مركز الدخول، والسوق الأكبر في العالم العربي وبالتالي مهم جدًا وجود مصر".

