"الحوار الثقافي لمواجهة الفكر المتطرف".. ندوة بثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد قصر ثقافة ببا محاضرة عن "كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة"، تناولت مفهوم مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه الشخص الذي يمتلك حالة من محدودية القدرات العقلية أو الجسدية أو الحسية لذلك يتوجب معاملتهم بطريقة مماثلة للناس الطبيعيين والتحلي بالصبر في الكلام معهم، كما أقامت مكتبة منشأة عاصم محاضرة عن توعية أولياء الأمور لذوي القدرات الخاصة، ألقاها مصطفى محمد والذي أكّد أن للأسرة والنشأة دور مهم في كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وأن العادات والتقاليد هي من تحول الشخص المعاق إلى شخص واعي قادر على استيعاب ما يحدث من حوله.



وعقدت مكتبة طنسا بني مالو محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي لمواجهة الفكر المتطرف" وذلك بالمجلس المحلي القروي بطنسا، ألقاها نعيم حماد الذي تحدث عن أن الحوار الثقافي لمواجهة الإرهاب يحتاج إلى برامج ترسخ قيم العقل والحوار وثقافة احترام الآخر والتفكير الإيجابى ونبذ التعصب والكراهية ومواجهة الخطاب الوحشي والتكفيري، وأشار إلى بعض آليات ثقافية عديدة لهذه المواجهة من بينها الكاتب والفنان والمخرج والمغني والرسام والروائي والمبدع وغيرهم باقتراح أعمال فنية تعزز الثقة بالانتصار على الإرهاب وتحجم الخوف منه وتسخر من الخطاب الإرهابى ومن ذهنية الإرهابيين وتحطم الروح المعنوية للتنظيمات الإرهابية والإسهام الجاد فى بناء ثقافة نقدية تؤصل لقيم الإبداع والتنوير وتنمية الوعي بالحقوق والواجبات والمواطنة ونشر ثقافة الاحترام وحب الوطن.



أقام فرع ثقافة بني سويف اليوم الخامس عشر من دورة الرسم للشباب عن طريق الطبيعة "البورتريه" باستخدام كانسون، ورق جرائد، أقلام رصاص، 3b،H، Hb، أستيكة، بالإضافة إلى ورشة رسم حر للأطفال، ونفّذ بيت ثقافة الفشن ورشة فنية إعادة تدوير وتشكيل الزجاجات البلاستيك وكيفية الاستفادة منها باستخدام ورق فوم ملون وشمع وزجاج بلاستي، كما نظم بيت ثقافة أهناسيا الخضراء مسابقة ثقافية في المعلومات العامة عن العام الهجري الجديد، وفي نفس الإطار أقامت مكتبة سمسطا ورشة فنون تشكیلیة لعمل ماسكات بالفوم.



عقد قصر بني سويف اللقاء الخاص بنادي الأدب بحضور مجموعة كبيرة من الشعراء والمثقفين وإلقاء بعض القصائد الشعرية أدارها الشاعر أسامة بدر وشارك الشعراء "أحمد الشريف، فتحية محمد، ياسمين السبكي، دعاء عبد المنعم وجاسر جمال الدين".