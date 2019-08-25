السفير محمد الشاذلي يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع

قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس القومي للشئون الخارجية، إن أهمية قمة السبع، تنبع من أهمية المشاركين فيه.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e"، أنه من الناحية السياسية توجد 3 دول من السبعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن ولهم حق النقض وهذا يعطيها وزنًا سياسيًا، ومن الناحية الإقتصادية مجموعة السبعة تمثل 47% من الناتج القومي العالمي و33 % من القدرة الشرائية في العالم.



وتابع، من الناحية العسكرية 6 من المشاركين يمثلوا أكبر تجمع عسكري في العالم حلف شمال الأطلنطي، إضافة إلى هذا يوجد بعد دائمًا نهمله وهو أن تمثل أكبر قاعدة علمية وتقنية في العالم، والولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أنزلت رائد فضاء على القمر الدولة الوحيدة التي أنزلت مركبات فضاء خارج المجموعة الشمسية.



كما أن بريطانيا التي استنسخت أول حيوان ثدي، يوجد في هذه المجموعة مركز الدراسات النووية الأوربية الموجود فيه أكبر جهاز هيدرون تصادمي لدراسة المادة وتكوينها وموجود فيها منظمة الأيتر التي تبني جهاز التكوماك الذي سيجعل من الاندماج النووي حقيقة، وأسعاره لا تقل عن 50 بليون يورو وسيغير خارطة العالم في الطاقة وكل هذه توضح للناس مدى أهمية هذا التجمع وقوته ومشاركة مصر مكسب لأننا نلتقي بمجموعة من الزعماء يمثلوا قيمة سياسية واقتصادية وعسكرية وتقنية ومن المهم أن ننمي علاقتنا معهم ومصر في هذا المحفل لا تمثل نفسها فقط ولكنها تمثل إفريقيا لزعامتها للإتحاد الإفريقي وكذلك الدول العربية.