الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ماجد حبته
ماجد حبته

ظريف فى قمة السبع!

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:06 م
طباعة
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت، صباح الأحد، عن «مصدر بالرئاسة الفرنسية» أن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اتفقوا على تفويض الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، للحديث مع إيران باسم المجموعة، وتوجيه رسالة لها نيابة عنها. لكن سرعان ما نفى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، موافقته على ذلك، أو حدوث اتفاق بهذا الشكل. ثم حدثت المفاجأة وهبطت، عصر الأحد، طائرة إيرانية فى مدينة «بياريتس» أو «بياريتز» الفرنسية، مكان انعقاد القمة، اتضح أنها تقل محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانى!.
الرئيس الفرنسى قال، أيضًا، إنه لم يحصل على تفويض رسمى من قادة دول المجموعة، موضحًا أن نقاشًا دار بينهم بشأن إيران، مكّنهم من رسم خطين مشتركين: لا توجد دولة عضو فى مجموعة السبع ترغب فى امتلاك إيران أسلحة نووية. وكل قادة المجموعة مهتمون بشدة بالاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط. وأكد أنه سيواصل إجراء محادثات مع طهران على مدى الأسابيع المقبلة لتهدئة التوترات أو لتجنب المزيد منها.
خدعوك، وربما خدعوا الرئيس الفرنسى أيضًا، فقالوا إن الولايات المتحدة تريد هذا أو ذاك. مع أن العكس هو الصحيح، لأنها ببساطة تريد بقاء الوضع على ما هو عليه، لتواصل ابتزازها للدول الواقعة تحت مظلتها أو سيطرتها. ولا أعتقد أنك فى حاجة إلى إثبات أنها خلقت «أو استغلت» حالة عدم الاستقرار التى عاشتها المنطقة العربية، فى السنوات الأخيرة، وأتاحت لتركيا وإيران إنشاء مناطق نفوذ، وحرضت وشجعت قطر، على دعم وتمويل تنظيمات إرهابية.
الرئيس الفرنسى يحاول، طوال الشهور الماضية، إنقاذ الاتفاق النووى الذى انسحبت الولايات المتحدة منه. ولم نعرف بعد طبيعة العمل الرائع الذى قام به، خلال عشاء السبت، الذى أشاد به بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، لدى استقباله له صباح الأحد. أما ما نعرفه فهو أن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، كما أوضحنا فى مقال سابق، شديدة التعقيد. وأن التوقيع على الاتفاق النووى بين إيران ومجموعة الدول «٥+١»، صيف ٢٠١٥، لم يكن غير حلقة من مسلسل إيرانى أمريكى طويل، بدأت أحداثه سنة ١٩٥٥، بتوقيع معاهدة صداقة- لا تزال سارية- بين البلدين، وتطورت مع سيطرة «آيات الله» على الحكم فى ١٩٧٩، وقطعًا لن تنتهى أحداث المسلسل بتلك الحلقة الجارى عرضها هذه الأيام.
قيل إن الرئيس الأمريكى رفض التعليق على حضور «ظريف». وقيل إن ملف إيران تسبب فى أول خلاف بين قادة مجموعة الـ٧، وتحديدًا حول كيفية التعامل معها. لكن، خلال لقائه رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، قال ترامب إنه يدعم أى تواصل يقوم به ماكرون بهدف تهدئة التوترات. كما أنه ليس بعيدًا أو مستبعدًا أن تكون دعوة ظريف تمت باتفاق بين الرئيسين الفرنسى والأمريكى، بل ربما كان بناء على طلب الأخير. إذ سبق أن ذكرت مجلة «نيويوركر»، فى ٢ أغسطس الماضى، أن ظريف، تلقى دعوة للقاء الرئيس الأمريكى، فى البيت الأبيض. وكان غريبًا أن يأتى ذلك بعد أيام من قيام واشنطن بفرض عقوبات، على وزير الخارجية الإيرانى، شملت تجميد أى أصول له داخل الولايات المتحدة!.
المجلة الأمريكية، نقلت عن مصادر أمريكية وإيرانية «واسعة الاطلاع» أن راند بول، السيناتور الأمريكى الجمهورى، لعب دور الوسيط مع «ظريف»، بموافقة «ترامب». وخلال لقاء جمعهما، منتصف يوليو الماضى، فى نيويورك على هامش زيارة الأخير للأمم المتحدة، اقترح السيناتور على ظريف أن يقوم بطرح أفكاره حول كيفية وضع حد لمأزق الملف النووى على «ترامب» شخصيًا. غير أن ظريف أعرب عن خشيته من أن تكون هذه المقابلة مجرد جلسة لالتقاط الصور، ولم يقبل القادة الإيرانيون هذا اللقاء.
كانت هناك، أيضًا تسريبات عن محادثات أمريكية مع إيران، خلف الكواليس، قام بها عضو جمهورى فى مجلس الشيوخ الأمريكى زار طهران، برفقة مسئول فى وزارة الخارجية وآخر فى وزارة الدفاع. وقالت تلك التسريبات إن طائرة الوفد الأمريكى حطت فى مطار «بيام» غرب طهران، التابع لـ«الحرس الثورى» الإيرانى، وطبقًا لتلك الأنباء، التى لم ينفها أو يؤكدها البيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية، فقد التقى السيناتور الأمريكى مسئولين فى مكتب المرشد الأعلى، على خامنئى، ومسئولين فى «الحرس الثورى».
بلا نتائج أو بيان ختامى، ستنتهى قمة مجموعة السبع، اليوم الإثنين. وعمليًا أو واقعيًا، لا يوجد شىء يمكن لـ«مجموعة السبع» أن تفعله لتغيير أو للتأثير على مجريات الأحداث أو لحسم أى من الملفات، وتحديدًا ملف الاتفاق النووى مع إيران، الذى لن تكون مخطئًا لو اعتقدت أن ما حدث ويحدث بشأنه، ليس أكثر من سيناريو متفق عليه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

منذ أقل من ساعتين

مستشارة بمجموعة السبع: السيسي لديه خبرة كبيرة في مواجهة الإرهاب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

استقبال رسمي وشعبي لجثمان شهيد سيناء ابن قنا

منذ حوالي 3 ساعات

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن حكم إلغاء الهبوط من الدوري

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

أيام زمان

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

الصحة

9 أعراض تؤشر لانتشار السموم بجسمك

تعرف أهمية النشرة المرفقة للدواء

بذر "دوار الشمس" خطر كبير على الصحة

الأظافر الصفراء مؤشر لأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

الصحة: ضبط وإعدام 5 أطنان "أغذية فاسدة" بالمنطقة الصناعية بالجيزة

"العشماوي": تشكيل فريق وطني لإعداد سياسات الطفولة المبكرة

جماعة "الحوثي" تطلق 10 صواريخ باليستية على جنوب السعودية

أفشار لـ"الرئيس نيوز": إيران تريد "توسيع الشرخ" بين أوروبا وأمريكا

منوعات

الشواء يمكن أن يصيبك بالسرطان.. 10 خطوات تجنبك المخاطر

كشف محتويات "حقيبة سرية" تصطحبها الملكة إليزابيث خلال السفر

أفكار جديدة لديكور فناء المنزل

الرومانسية المفرطة تسبب التعاسة الزوجية أحيانا

كشكول

افتتاح المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد بالمنيا

تعليم الأقصر: حزمة من الإجراءات استعدادًا للعام الدراسي الجديد

بدء المسح الطبي وتحليل فيروس سي للطلاب الجدد بجامعة العريش

إلغاء شرط مناظرة السن في التحويل من الأزهر للتربية والتعليم

إسلام سياسي

"هيثم أبو خليل" يدعو قادة الجماعة للاستقالة

قيادي تاريخي بالإخوان: قادة الجماعة حصلوا على الأموال و"فتحوا" بيزنس

مفاجأة.. أطفال الإيزيديون المختطفون يباعون في إيران

إعلامي إخواني يحرض سجناء الجماعة على تجاهل قادة التنظيم


زيت وسكر

تعرف على المواعيد الجديدة للأوكازيون الصيفي بعد قرار مده

95 فرصة عمل جديدة براتب 1200 جنيه

ضبط ٢٣٥ لتر عصائر منتهية الصلاحية بمطروح

معلومات مذهلة عن إلتهاب الشعب الهوائية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ظريف فى قمة السبع!
يوسف إدوارد
حق "الردع" مكفول
سيد عبدالقادر
الفيل الأزرق.. «تعويذة سينمائية» لتحرير السينما من شياطين الملل
مؤمن المحمدي
القرن 19
المزيد

الثقافة

أعلام وأقلام أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أمسيات شعرية واكتشاف المواهب بثقافة الدقهلية

مكتبة البحر الأعظم منارة ثقافية جديدة بالجيزة.. غدًا

"دور الثقافة في تنمية الوعي لدى الشباب" بفرع سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك