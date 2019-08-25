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الثقافة

تأبين الفدائي الراحل محمود عواد بثقافة السويس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:38 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي أدب السويس برئاسة الشاعر عزت المتبولي بالتعاون مع فرع ثقافة السويس احتفالية تأبين الفدائي البطل الراحل محمود عواد.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ثم تلاوة قرآنية من آيات الذكر الحكيم للدكتور السيد إبراهيم، أعقب ذلك فقرة فنية للفنان زكي عبد الله، ثم تحدث المؤرخ السويسي سادات غريب في طرح تاريخي عن بطولات الراحل محمود عواد وأهم المحطات التاريخية الوطنية في حياته المهمة في تاريخ مصر، أعقبها كلمات الشيخ أسامة عبد الفتاح والقمص شنودة نزية، ثم فقرة فنية للفنانة أحلام سعد، وفتح باب المداخلات والشهادات عن البطل الراحل، واختتم حفل التأبين بكلمة محمد محمود عواد التي شكر فيها الحضور، وتحدث عن بعض المحطات التاريخية الوطنية فى حياة البطل الراحل وتم تكريم أسرة الراحل.

نظمت إدارة الشئون الثقافية بالفرع بالتعاون مع جمعية رابطة الزجالين بالسويس احتفالية الجمعيات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث بدأ الحفل بمحاضرة بعنوان "الإرهاب في زمن الإنترنت" حاضرها عادل أبو عويشة، الذي تحدث عن الإرهاب الذي أصبح ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الداخلي للدول وتعوق خطط التنمية بكافة أشكالها، مما جعل الدول تستنفر كل طاقاتها وجهودها لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على الحد من آثارها، موضحا أنه مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعى بشكل مستمر بين كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية المختلفة بدأت التنظيمات الإرهابية فى توظيف مواقع التواصل الاجتماعى لنشر التطرف والفكر الإرهابي، وهنا أصبح من الضرورى التركيز على الدور الذى تلعبه هذه المواقع فى تجنيد الشباب واستقطابهم لتنفيذ أغراضها.

كما تم عمل أمسية شعرية شارك فيها كل من الشاعر أحمد رشاد أغا، والشاعر علي الراوي، الشاعر إبراهيم نصر، كما تم عمل عرض فني لفرقة السويس القومية للآلات الشعبية "السمسمية" تغنت الفرقة بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية.
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