خلفان يسخر من قطر بعد السماح لنادي السد بالسفر للسعودية ومنع الحجاج

سخر ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي الفريق، من سماح قطر، لنادي السد الرياضي بالسفر إلى الرياض لملاقاة نادي النصر السعودي في بطولة آسيا، على الرغم من منعهم الحجاج من أداء المناسك.



وقال عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "قطر تسمح لنادي السد الرياضي بالسفر الى الرياض لملاقاة النصر في بطولة آسيا، وتمنع الحجاج من الحج وزيارة بيت الله الحرام وهو ركن من أركان الاسلام".



وأضاف: "للرياضة يسمحون وللحج يمنعون.. سلم لي على السيادة.. يا عزمي".



وكان نادي السد، قد وصل إلى الرياض، مساء اليوم السبت عن طريق الكويت، وذلك نظرًا لانقطاع حركة الطيران منذ إعلان المقاطعة مع قطر.



