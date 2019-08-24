مسن بعضلات غريبة.. ورواد مواقع التواصل يشبهونه بـ "باباي" (فيديو)

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمسن يعمل في حفر الأساسات، ويمتلك عضلات غريبة، وتسبب شكل عضلاته في حالة من الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



اختلفت التفسيرات حول شكل عضلات الرجل، ووصفها البعض بأنها من الممكن أن تكون عارض مرضي، ولجأ البعض لتفسيره بأنها نتيجة لحقن زيوت حيوانية، والتي يتم حقنها في العضلة مباشرة لتسرع من النمو العضلي.



وحذر بعض المختصين منها، مؤكدين أنها تتسبب في تلفيات والتهابات ومن الممكن أن تصل لمرض مسرطن قاتل، مؤكدين أن مجتمع بناء الأجسام يدين هذا الفعل وأنه غير محسوب على الرياضة.



