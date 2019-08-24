وقفة احتجاجية لأنصار البشير أثناء محاكمته

تجمع أنصار الرئيس السابق، عمر البشير، اليوم السبت، أمام المحكمة التي مثل أمامها بتهم الفساد،على خلفية قضية "الثراء الحرام".



وانتهت الجلسة الثانية من محاكمة البشير اليوم إلى حين انعقاد جلسة ثالثة لاحقة حدد تاريخها في الـ31 من الشهر الجاري، للبت في قضايا فساد وحيازة عملات أجنبية، فضلا عن تهم تتعلق بغسل الأموال.

