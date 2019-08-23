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عالم

تفجير 75 أسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا في ديالي العراقية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:14 م
جريدة الدستور
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تمكن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، من تفجير 75 أسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخًا في محافظة ديالي.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قوة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تمكنت من تفجير 75 أسطوانة غاز مفخخة بمواد متفجرة مع 20 صاروخا محلية الصنع يزن كل واحد منها 500 كجم بشكل آمن في منطقة "الحاوي" بمحافظة ديالي.

وأضافت أن القوة الفنية المختصة التابعة للمديرية أتلفت المخلفات الحربية المتنوعة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بتفجير مسيطر عليه في عمق المناطق الخالية من السكان في منطقة "الحاوي".
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