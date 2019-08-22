فيتسيل: رفضت الانضمام إلى ريال مدريد

أكد لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند أكسيل فيتسيل، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى كل من ريال مدريد، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان في عدة مناسبات من مسيرته.



ويخوض صاحب (30 عامًا) موسمه الثاني في دورتموند بعد أن انضم إليه قادمًا من تيانجين كوانجين الصيني بعقد مدته أربع سنوات. كما كان قاب قوسين من تحقيق لقب الدوري الألماني في موسمه الأول رفقة الفريق. ويعتقد البلجيكي الدولي أنه يلعب في أفضل نادٍ بالنسبة له بعد أن كان قريبًا من اللعب في أندية كبرى.



جاء ذلك خلال حديثه مع موقع جول، حيث أكد لاعب وسط زينيت السابق أنه رفض الانضمام إلى ريال مدريد من بنفيكا قبل اختياره العودة إلى زينيت على حساب يوفنتوس. "كان بإمكاني الانضمام إلى ريال مدريد عندما كان مورينيو هناك، ولكن بعد انتداب لوكا مودريتش، أضحى الانتقال إلى مدريد بدون جدوى بالنسبة لي".



وأردف قائلا "قبل فترة وجيزة من نهاية فترة الانتقالات اتصل بي نادي زينيت الروسي وأجريت عدة مفاوضات مع المسؤولين في النادي ووافقت أخيرًا على الانضمام لصفوف النادي. أنا شخص منفتح ولم أخشَ خوض غمار التحدي في روسيا. بعد انتهاء عقدي مع زينيت الروسي كنت أرغب في الانتقال إلى يوفنتوس. فقد اجتزت بالفعل الفحص الطبي فتبقى لي توقيع العقد فقط. انتظرت طوال اليوم في المكتب وبعد ذلك طلب مني زينيت العودة، ربما كان هذا تطورًا مهما في مسيرتي لم يكن الوقت مناسبًا لذلك".