إنذار أصفر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في الصين

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية صباح اليوم الخميس، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في بعض أجزاء البلاد، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية.



وقال المركز في بيان له إن وسط وشمالي جيانغشي وشمال غربي فوجيان وشرقي حوض سيتشوان وشمالي قوانجدونج وهونان وتشونجتشينج ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة مئوية.



وستصل درجات الحرارة في بعض أجزاء آنهوي وتشونجتشينج وقويتشو وقوانجشي وقوانجدونج فوق 35 درجة مئوية.



ونصح المركز العامة بتجنب القيام بالأنشطة الخارجية في فترة ما بعد الظهيرة، فيما يتوجب اتخاذ إجراءات الحيطة والحماية بالنسبة للعمال في الأماكن الخارجية لتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل أكثر من اللازم.