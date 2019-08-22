اليابان وكوريا الجنوبية تفشلان في تضييق هوة الخلافات بينهما

فشل وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية في تضييق هوة الخلافات بينهما حول قضايا العمالة إبان الحرب، وذلك عند اجتماعهما في بكين اليوم الخميس.



فقد التقى وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا للمرة الأولى منذ قرار اليابان استبعاد كوريا الجنوبية من قائمة شركائها التجاريين الذين يحظون بإجراءات تصدير مبسطة.



وأشار كونو إلى أحكام أصدرتها المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تأمر شركات يابانية بدفع تعويضات للأشخاص الذين ادعوا بأنهم أجبروا على العمل لهذه الشركات إبان فترة الحرب العالمية الثانية.



وأكد كونو مجددا مطلبه بأن تصحح كوريا الجنوبية الوضع بشكل فوري، بالقول إن ذلك انتهاك للقانون الدولي. ولكن كانغ من جانبها امتنعت عن الإجابة بشكل واضح.



وأشار مسئول كبير بوزارة الخارجية اليابانية إلى أن هوة الخلافات لا تزال واسعة وأن حل النزاع سيستغرق وقتا.



ولكن الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة الحوار، فقد اتفقت مصادر دبلوماسية من كلا البلدين على مواصلة الاتصالات الدبلوماسية.