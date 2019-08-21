"الرئاسة": 2 مليار جنيه تكلفة الانتهاء من قوائم الانتظار بالجراحات الحرجة

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالجراحات الحرجة مثل زراعة الأعضاء وجراحات القلب بدأت العام الماضي، وكان المستهدف 18 ألف حالة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "بتوجيهات مباشرة من الرئيس وصل عدد المواطنين الذين تم علاجهم 215 ألفا، ويزداد كل يوم بتجربة ناجحة لها مردود كبير صحي وإنساني واجتماعي بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه".



وأكد أن الرئيس استقبل لاعبي منتخب مصر أمس وكلمته كانت مشجعة تماما خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي رفع اسم مصر عاليا، موضحا أن ما حدث قصة نجاح كبيرة شارك فيها اتحاد كرة اليد ووزارة الشباب والأندية المصرية وأسر اللاعبين.



