الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

"الرئاسة": 2 مليار جنيه تكلفة الانتهاء من قوائم الانتظار بالجراحات الحرجة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالجراحات الحرجة مثل زراعة الأعضاء وجراحات القلب بدأت العام الماضي، وكان المستهدف 18 ألف حالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "بتوجيهات مباشرة من الرئيس وصل عدد المواطنين الذين تم علاجهم 215 ألفا، ويزداد كل يوم بتجربة ناجحة لها مردود كبير صحي وإنساني واجتماعي بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه".

وأكد أن الرئيس استقبل لاعبي منتخب مصر أمس وكلمته كانت مشجعة تماما خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي رفع اسم مصر عاليا، موضحا أن ما حدث قصة نجاح كبيرة شارك فيها اتحاد كرة اليد ووزارة الشباب والأندية المصرية وأسر اللاعبين.

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"فرج": تطوير منظومة التأمين الصحى من خزينة الدولة

السيسى يؤكد أهمية المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل

مبادرة الرئيس: إجراء 9 آلاف جراحة ضمن "قوائم الانتظار"

الطيار يكشف أسباب تفوق منتخب الناشئين في بطولة العالم لكرة اليد

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

أحمد الفيشاوي يفجر مفاجأة في قضية ابنته لينا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء على شاب معاق بالشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الباز يكتب: الروائي الأجير.. كيف أصبح عمار علي حسن مسخًا ثقافيًا كاملًا؟

ads

الصور

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

الأكثر قراءة

خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي

حجز المتهمين فى واقعة ضرب معاق ذهنيًا بالشرقية

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء على شاب معاق بالشرقية

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

4 مأكولات تعمل على "فلترة" الدم

أغذية ومشروبات تؤثر سلبيًا على فاعلية الأدوية

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

الرئيس نيوز

حمدوك.. طرده البشير فأصبح رئيسا لأول حكومة بعد الثورة

ضبط مخدرات "شابو" بـ200 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي

مطالبات بتدخل مدير أمن الجيزة لإنهاء خصومة ثأرية في "بشتيل"

"الكهرباء" تبحث إنشاء جهاز يشرف على تنفيذ "محطة الضبعة"

منوعات

الفتيات يتفوقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي بالسعودية

تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية

دبي تستخدم تكنولوجيا التبريد لعلاج الخيول

مقتل سيدة بريطانية بسبب غاز الضحك

كشكول

معاهد جامعة الأزهر الجديدة.. الدراسة عامين بكليات العلوم وإدرجها بقائمة الرغبات خلال شهر

شيخ الأزهر يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي ويطمئن على طالبة طب الأسنان

جامعة الأزهر تعلن موعد تنسيق السنوات السابقة والمعادلات

خيرى عبد الحميد وكيلا لطب أزهر القاهرة لشئون التعليم والطلاب

إسلام سياسي

انقلاب إخواني على طارق الزمر بسبب تصريحاته عن المعزول

إعلامي إخواني : تصريحات قادة الإخوان أشبه بالتنويم المغناطيسى

مطالبات بالإفراج عن الإيزيديات في معسكرات عوائل داعش بسوريا

إخواني منشق يكشف أخطر كتابين لتجنيد الشباب في الجماعة


زيت وسكر

احذر.. “الأرق” سيتسبب لك في 3 كوارث صحية

بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع “دار مصر”

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق القاهرة

ماذا قال الرئيس عن استراتيجية وزارة الصحة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«3»
المزيد

الثقافة

آخر حوار للروائى قبل إصابته بـ«نزيف فى المخ»: نعيش زمن استسهال الكتابة

الحرية للفنون الشعبية تتألق بالفلكلور السكندري بمركز الإبداع

صور.. "الرسم على المرايات" ورشة فنية بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

صفحتنا ع الفيس بوك