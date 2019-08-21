أحمد الفيشاوي يفجر مفاجأة في قضية ابنته لينا (فيديو)

كشف الفنان أحمد الفيشاوي موقفه القانوني من قضية ابنته لينا من خلال بيان نشره عبر حسابه على Instagram.



وجاء فيه:"مكتب الفايز لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، بخصوص موضوع الفنان أحمد الفيشاوي، والرد على كافة الأقاويل والادعاءات وتوضيح الموقف القانوني وما تعرض له من الخصمة هند الحناوي التي حصلت على موافقة منه بسفر ابنته إلى إنجلترا عن طريق الغش والتدليس وايهامه انها تسافر بابنته لتعليمها في حين انها تهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لانها ضبطت برفقة رجل غريب الساعة الرابعة والنصف فجرا وفي حالة سكر بين".



وتابع: "والخصمة المتدخلة دكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند التواطئ فيما بينهما للأضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا وحرمان كلاهما من الأخر على نحو ممنهج حسبما وارد بالقضايا والأوراق الرسمية".