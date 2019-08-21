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عالم

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فى أجواء "ذمار"

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:54 ص
جريدة الدستور
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أعلنت مليشيات الحوثي مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة نوع MQ9 بصاروخ في أجواء محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وزعم الناطق باسم المليشيات، يحيى سريع أن الدفاعات الجوية ”تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية“.

وأشار إلى أن الصاروخ المستخدم ”تم تطويره محليًا وسيتم الكشف عنه قريبًا في مؤتمر صحفي“.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان أوردته وكالة رويترز ”نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي“.

وسبق للمليشيات الحوثية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء صنعاء قبل أسابيع وقد اعترفت الإدارة الأمريكية بهذه الحادثة مؤكدة أن المليشيات استخدمت صاروخًا إيراني الصنع لإسقاطها.
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