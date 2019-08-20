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الثقافة

ورش فنية ومحاضرات بثقافة القاهرة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذ قصر ثقافة حلوان ورشة عمل اكسسوارات بمؤسسة التثقيف الفكري لذوي القدرات الخاصة مع معرض كتب عن موسوعات مصر الحديثة ومسابقة في المعلومات العامة، كما أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، وأقام بيت ثقافة نادي الهلوليدو معرض لورشة رسومات قناة السويس، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان "وحش الغابة" أدارها مجدي صابر مع معرض لورشة كولاج قناة السويس.

ونظمت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي حوار ثقافى بعنوان "الصبر عند المصائب"، كما نفذت ورشة حرق على الجلد، إلى جانب إقامة ورشة لتدوير خامات البيئة، حيث تم عمل لوحة فنية من بذور الخوخ والخيط الصوف، بالإضافة لمناقشة كتاب "لماذا يستخدم بعض الناس الكراسي المتحركة"، واستكملت ورشة تصميم لوحة فنية من الخيامية مع قراءة حرة وألعاب ذهنية وحوار عن بر الوالدين، كذلك نفذ بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة حكي بعنوان "النيل والحفاظ على الماء" بمناسبة عيد وفاء النيل، كما استكمل فرع مصر الجديدة التدريب على المهارات الحياتية لذوي الاحتياجات الخاصة.

أقام بيت ثقافة المدفعية ورشة لعرض مجموعة من الصور لمعالم مصر السياحية والتعريف بها ثم رسم لوحات فنية لتلك المعالم بمناسبة ذكرى عيد وفاء النيل، كما عقد قصر ثقافة روض الفرج ورشة حكي بعنوان "الكتابة المصرية القديمة"، حيث تم تعليم الأطفال فن كتابة أسمائهم بالخط الهيروغليفي داخل خراطيش بالتعاون بين الشئون الثقافية بفرع ثقافة القاهرة ووزارة الآثار ممثلة في إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.

عقد قصر ثقافة الوفاء والأمل ندوة عن الأديب محمد حسنين هيكل" تناولت قصة حياته وأشهر كتاباته، كما أقام قسم المرأة بقصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لتعليم الفتيات طريقة عمل كريمات لتغذية البشرة باستخدام خامات من الزيوت الطبيعية والأعشاب العطرية بدون مواد حافظة، إلى جانب تنفيذ نادي أدب المرج ندوة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة" حاضرها الشاعر محمد مصطفى، تناولت دور التمكين الثقافي الذي يعتبر السبيل الأول للنهضة والارتقاء بالمجتمعات في شتى المجالات، كما أن الثقافة لها دور فعال في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنهوض بالمستوى الفكري.

نفذت مكتبة الأسرة الماظة ورشة رسم للأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية، بالإضافة إلى مجلة حائط للأطفال بمناسبة الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، كما أقام قصر ثقافة نجيب الريحاني ورشة لعمل مقلمه من الكارتون لنادي الموهوبين بحضانه ديزني، وناقشت مكتبة دار الحرب الإلكترونية كتاب "كيف تستثمر أوقات فراغك" للكاتب عبد الغني عبد الرحمن، كذلك قامت مكتبة sos بحكي قصة ٧ حكايات فى الأسبوع تأليف مريهان محمود.
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