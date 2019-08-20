«الإسكان» تعلن فتح باب التقسيط أمام المخالفين للتصالح مع الدولة

قالت المهندسة نفسية محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن هناك تعليمات للأحياء بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضعها وإتاحة المستندات المطلوبة، لكل مواطن خلال المدد المعلنة وتعليقها بالأحياء، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات اللأزمة للمواطنين فيما يخص الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالقانون.



وأضافت "هاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي ام سي» أن هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الإسكان؛ للرد على كافة الاستفسارات التي تأتي من المواطنين، موضحة أن الأماكن التي أعلنتها الوزارة؛ للرد على كافة الأسئلة هي البوابة الحكومية موقع وزارة الإسكان.



وأضافت أن الوزارة كثفت من أعداد اللجان بالمناطق التي بها مخالفات بناء كثيفة كفيصل والهرم، لافتة إلى أن سعر المتر سوف تحدده لجنة أخرى غير المشكلة من قبل الوزارة بكل محافظة يتم تشكيلها من قبل المحافظ، متابعة:«اللجنة تقوم بتحديد السعر وعرضه على المحافظ والتصديق عليه، ثم عرضها بالوقائع المصرية ويتم العمل عليها من قبل اللجان المشكلة من قبل الوزارة».



وتابعت:«مش هدفنا تعذيب المواطن، والوزارة وضعت فرصة لتقسيط مبالغ التصالح واللجنة وضعت قواعد لهذا التقسيط، حيث لا يقل نسبة التقسيط عن 25% من المقابل، ويتم التقسيط على مدة أقصى 3 سنوات على حسب قدراته المالية».