"سبوبة اليونيفورم" ترهق أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة.. ومناشدات لـ"التعليم" لحل الأزمة

ناشد عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرقابة على "اليونيفورم" الخاص بالمدارس الخاصة، حيث بدأت المدارس الخاصة في رفع مصروفات "اليونيفورم" فوصلت الزيادة إلى 50%.



قالت إحدى أولياء الأمور "نسرين محمدى": إن لديها ولدًا وبنتًا في مدرسة خاصة، مؤكدة أن المدارس تلزمهم بالتعامل مع محل محدد لبيع "اليونيفورم"، مؤكدة أن سعره يتعدى 2000 جنيه للطالب الواحد.



وأضاف "محمود بهيج"، ولى أمر طالب بمدرسة خاصة، لـ"الدستور"، أن موضوع اليونيفورم هو قصة كل عام للمدارس الخاصة، ولم تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيه على الإطلاق ولم تضع حدًا له، مشيرًا إلى أن المدارس بدأت في مطالبة أولياء الأمور بدفع مصروفات اليونيفورم بعيدًا عن المصروفات الأساسية للمدرسة.



في هذا السياق، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار يونيفورم المدارس الخاصة هذا العام عن العام الماضي، بزيادة تصل في بعض الأماكن إلى 50%، فضلًا عن سوء الخامات.



وأضافت "عبير" في تصريحات صحفية، أن هناك تفاوتًا في زيادة أسعار اليونيفورم من مدرسة إلى أخرى، حيث تبدأ الزيادة من 15 جنيهًا وتصل إلى 140 جنيهًا، لافتة إلى أن مدارس أخرى ارتفعت فيها الزيادة إلى حد كبير، الأمر الذي يرهق أولياء الأمور ويسبب عبء ماديًا كبيرًا عليهم، قائلة: "بعض أولياء الأمور استخدموا يونيفورم العام الماضي هربًا من ارتفاع الأسعار".



واستنكرت إجبار أغلب المدارس أولياء الأمور على شراء اليونيفورم من مكان محدد وبسعر محدد، واصفة ذلك بـ"السبوبة"، لافتة إلى أن الأسعار مرتفعة وبعض الخامات سيئة، مطالبة الوزارة بوضع ضوابط ورقابة علي يونيفورم المدارس حتى لا يتم استغلال أولياء الأمور، وبالتالي رفع المعاناة عنهم.