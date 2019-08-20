حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 20 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تمتلئ قوة وحيوية وطموحًا ولا تعرف معنى الراحة وتخوض مغامرات وتفتح أبوابًا مغلقة وتحلم.



عاطفيًا: لا تحاول أن تلزم الصمت وأن تخفي بعض الأفكار والمخططات عن الشريك، بل ابحث معه الدوافع الحقيقية.



صحيًا: تواجه بعض المشاكل في الأمعاء، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف العلاج المناسب.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.