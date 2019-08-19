ميتشو يوقع رسميًا للزمالك (صورة)

وقع الصربي ميتشو رسميا لنادي الزمالك، لمدة موسم واحد، لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وذلك في حضور المستشار مرتضي منصور، رئيس النادي، وأحمد جلال، نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد، عضوي المجلس، والدكتور شريف الفار، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضي، المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضي، عضو المجلس السابق، وطارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق.



وكان الزمالك بقيادة طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق، حقق فوزا عريضا على ديكاداها الصومالى بسبعة أهداف نظيفة، في مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي.



ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

