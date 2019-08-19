قوات إطفاء الجيزة تحاول إخماد حريق في مصنع بلاستيك بأكتوبر

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، إخماد حريق هائل اندلع بمصنع مواد بلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.



تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الثالثة.



انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة؛ للسيطرة على الحريق.