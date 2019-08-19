بعد رحيل لاسارتى.. نجل رامون دياز يتابع معلول عبر "أنستجرام"

واصل إيميليانو دياز نجل ومساعد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، إثارة التكهنات حول تولي والده قيادة الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي.



وأشارت تقارير صحفية في الفترة الحالية إلى إمكانية تولي دياز قيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي.



وأقيل لاسارتي من تدريب الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر، يوم السبت.



إيميليانو دياز قام بمتابعة الحساب الخاص على "أنستجرام" للتونسي علي معلول، الظهير الأيسر وهداف الأهلي، وأحد أبرز لاعبيه في الوقت الحالي.



وكان إيميليانو تابع أيضا الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع "تويتر" قبل أيام قليلة، ليثير التكهنات حول إمكانية انتقاله مع والده للعمل داخل القلعة الحمراء.



ولم تكن هذه المرة الأولى التى يقوم فيها إيميليانو، بمتابعة الحساب الرسمي للأهلي، بعد أن قام بتلك الخطوة في مناسبتين؛ الأولى قبل تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربًا للفريق، والثانية قبل التعاقد مع لاسارتي.



وارتبط رامون دياز في الفترة الماضية بتولي تدريب الزمالك، لكن مطالبه عرقلت تعاقده مع "الأبيض"، الذي اقترب بنسبة كبيرة من التعاقد مع الصربي "ميتشو"، مدرب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي السابق.



وسبق لدياز وأن قاد العديد من الفرق البارزة أبرزها ريفربليت الأرجنتيني والاتحاد والهلال في السعودية وبيراميدز في مصر.