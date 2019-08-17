اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومليشيات مسلحة في مدينة مرزق

وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات مسلحة بمدينة مرزق جنوب البلاد.



ذكرت ذلك قناة الحدث العربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.



وتمكنت قوات الجيش الليبي في وقت سابق من إحكام سيطرتها وتأمينها لمدينة مرزق جنوب ليبيا.



وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها الأحد الماضي: "إن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة تقوم بتأمين مدينة مرزق".