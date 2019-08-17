الشرطة الألمانية تخلي محطة قطارات بسبب تحذيرات من وقوع هجوم

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، قطارا فائق السرعة ومحطة قطار لفترة وجيزة بعد ورود إشارات خاطئه عن احتمالية وقوع هجوم في القطار في مدينة جوتينجن وسط البلاد.



وصرح متحدث باسم السكك الحديدية دويتشه بان، بأن نحو 900 راكب اضطروا إلى مغادرة القطار الذي كان في طريقه من ميونخ إلى هامبورج؛ على خلفية تحذيرات خاطئة تسبب بها شخص مختل عقليا طبقا لتصريحات الشرطة الألمانية، والتي ألقت القبض عليه أثناء قيامها بالتفتيش.



وقد ألقي القبض على الرجل (55 عاما) في محطة قطارات جوتينجن وتم تسليمه إلى أطباء في عيادة خاصة وعادت الأمور إلى طبيعتها.