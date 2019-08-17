تسجيل 301 مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل 301 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وهو ما يمثل 86 ألف أسرة.



وأوضح السبكى لـ"الدستور" أن منظومة التأمين الصحى الشامل مستمرة فى تسجيل مواطني بورسعيد منذ الأول من يوليو الماضى فور بدء التشغيل التجريبي للمشروع القومي للتأمين الصحي والذي ينتهي نهاية شهر أغسطس الحالي.



وأشار إلى أن المنظومة تعمل على توعية المواطنين بأهمية التسجيل داخل المنظومة من خلال حملة توعية كبيرة بشوارع وميادين المحافظة؛ وذلك لتعريفهم الفرق بين المنظومة الجديدة والقديمة، لافتًا إلى أن منظومة الدولة تدفع الاشتراك عن غير القادرين طبقًا للقانون.