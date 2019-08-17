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عالم

سلاح الجو الليبي يدمر رتلًا للمرتزقة التشاديين

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:09 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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دمر سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم السبت، رتلًا مسلحًا جديدًا كان في طريقه لدعم المرتزقة التشاديين في مدينة مرزق جنوبي البلاد، ليكون بذلك ثالث رتل مسلح يتم تدميره في أقل من أسبوع.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قبل قليل: "أبطال نسور الجو يستهدفون رتلا متحركا مختلط لقوات المرتزقة التشادية المعارضة مع عدد من شورى بنغازي والدواعش في الجنوب الشرقي لمنطقة تراجن ويبعد مسافة 9 كيلو عنها وكانت الإصابات دقيقة وتم تدميره".

وتقع منطقة تراجن في جنوب غرب ليبيا، وتبعد حوالي 54 كم من مدينة مرزق شرقًا.

وكان الطيران الحربي للجيش الوطني دمر عبر سلسلة ضربات جوية صباح الجمعة، رتلًا لفصيل تشادي مسلح قرب منطقة فنقل كان قادمًا من جنوب أم الأرانب في اتجاه مدينة مرزق لدعم قوات الارهابي حسن موسى.

كما أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الخميس، أن مقاتلات سلاح الجو دمرت رتلًا للمعارضة التشادية الاربعاء، وأن القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة بالمدينة.

وتقوم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، منذ مطلع الأسبوع الماضي، ضمن عمليات تأمين الجنوب وحفظ سيادة الدولة، بدوريات استطلاعية جوية وبريّة مُكثفة.

وتعاني مدينة مرزق منذ أسابيع من هجمات متكررة من قبل مجموعات مسلحة مختلفة الانتماءات، من بينها مجموعات تابعة للمعارضة التشادية، وأخرى يرجح تبعيتها لشورى بنغازي وغيرها.

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