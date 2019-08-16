إندونيسيا تتوقع نموا 5.3% في 2020

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الجمعة، إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو نسبته 5.3% العام المقبل.



وأضاف ويدودو خلال الخطاب السنوي عن الموازنة العامة: "في حال حدث هذا، فسيكون اقتصاد إندونيسيا حقق أسرع وتيرة نمو منذ عام 2013، مقارنة بمعدل نمو 5.2% تتوقعه الحكومة للعام الجاري".



وأضاف الرئيس أن الاستهلاك المنزلي والاستثمار سيقودان توسع الاقتصاد الإندونيسي، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد ليصل إلى رقم قياسي، يعادل 178 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج".



ويسعى جوكوي، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في أكتوبرتشرين الأول المقبل لولاية رئاسية ثانية، إنعاش اقتصاد بلاده الذي يتباطأ في وجه تراجع الطلب العالمي والحرب التجارية بين أمريكا والصين.



وفور تحقيق فوز ساحق في انتخابات إبريلنيسان الماضي، تعهد الرئيس بإصلاحات ترمي إلى جذب الاستثمار الأجنبي وعكس العجز التجاري المستمر.



ويكافح الاقتصاد الإندونيسي ليتجاوز معدل 5% منذ عدة سنوات، وسط ركود أسعار السلع وكساد في قطاع التصنيع.



ونما الاقتصاد بنسبة 5.05% في الربع الثاني من العام الجاري، في أبطأ وتيرة له خلال عامين.