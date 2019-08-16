وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية يجتمعون في بكين 21 أغسطس

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية سيعقد في 21 أغسطس الجاري في العاصمة (بكين).



وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"- في تصريح اليوم- أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الياباني "تارو كونو" ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ –وها" سيتبادلون وجهات النظر حول التحضير للاجتماع الثامن لقادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتعاون بين الدول الثلاث والقضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.