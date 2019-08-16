الأطعمة الدهنية تقتل الإحساس بالشبع

أفادت دراسة أجراها باحثون من كلية بايلور الأمريكية للطب، بأن النظام الغذائي الغني بالدهون يساهم في إيقاف إشارة يطلقها الدماغ وقت امتلاء المعدة.



وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة "التحقيقات السريرية"، أن الدراسة ترصد الصلة بين الأمعاء والدماغ وتشرح كيف تؤدي الوجبات الدهنية إلى زيادة الوزن، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال الدكتور ماكوتو فوكودا، الأستاذ المساعد في كلية بايلور: "اكتشفنا جزء جديد من اللغز المعقد حول كيفية إدارة الجسم لتوازن الطاقة والتأثير في الوزن".



وأثناء البحث وجد الباحثون أن الفئران التي تستهلك نظام غذائي غني بالدهون أظهرت زيادة في مستويات "ببتيد المعدة المثبط" (GIP) وهو هرمون مثبط لإفراز عائلة من الهرمونات، ويلعب دورا رئيسيا في تحريض إفراز الأنسولين، ويتم إنتاج هذا الهرمون في القناة الهضمية ويشارك في إدارة توازن الطاقة في الجسم.



ووجد العلماء أن مستويات "ببتيد المعدة المثبط" الزائدة تنتقل عن طريق الدم إلى الدماغ، حيث تمنع عمل هرمون "الليبتين" (هرمون الشبع)، وبالتالي، واصلت الحيوانات الأكل واكتسبت وزنا.



وأضاف الدكتور فوكودا: "لم نكن نعرف كيف أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون أو الإفراط في تناول الطعام، يؤدي إلى مقاومة اللبتين، ثم بدأنا أنا وزملائي في البحث عن الأسباب، وبعد عدة سنوات من الجهود، اكتشفنا وجود صلة بين هرمون القناة الهضمية أو "ببتيد المعدة المثبط" واللبتين".



ويعترف العلماء أنه على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحوث، إلا أنهم يتوقعون أن هذه النتائج قد تُترجم ذات يوم إلى استراتيجيات لفقدان الوزن.