موراى يشارك فى منافسات الفردى ببطولة بونستون سالم للتنس

أبلغ منظمو بطولة ونستون سالم المفتوحة للتنس "رويترز" أن آندي موراي سيشارك في منافسات الفردي الأسبوع المقبل إذ يواصل عودته بعد الخضوع لجراحة أعلى الفخذ.



وخسر اللاعب الاسكتلندي أمام ريشار جاسكيه بنتيجة 6-4 و6-4 في سينسناتي يوم الإثنين في أول ظهور له في منافسات الفردي منذ يناير وقال بعد ذلك إنه لن يقبل المشاركة ببطاقة دعوة في قرعة الدور الرئيسي في أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.



وأضاف بيل أوكس مدير البطولة المقامة في نورث كارولاينا لرويترز عبر الهاتف: "آندي سيشارك في منافسات الفردي لكنه لن يلعب في الزوجي.



وتابع: "من الرائع أن يشارك لاعب سبق له الفوز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وكان المصنف الأول عالميا سابقا وربما هو أشرس منافس سيشارك في ونستون سالم".



وأشار أوكس إلى أن البطولة ستنطلق يوم الأحد وربما يلعب موراي غير المصنف أول مباراة يوم الاثنين وأنه تقابل مع فريق اللاعب البريطاني قبل أسبوعين في واشنطن واستمرت المفاوضات هذا الأسبوع.



وسيشارك موراي لأول مرة في ونستون سالم لكن شقيقه جيمي سبق له اللعب في البطولة.