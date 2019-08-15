هنادي مهنا تشكف المهن التي عملت بها قبل احترافها الفن.. فيديو

كشفت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، أنها رفضت التمثيل في البداية، ولم توافق على العروض التي قدمت لها واكتفت بالغناء والعزف على البيانو.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها تبلغ من العمر 22 عامًا ورغم ذلك قامت بالتدريس قبل ذلك للأطفال خلال فترة دراستها، كما أنها كانت تبيع أشياء ترفيهية على الشاطئ، كما عملت مدرسة حضانة.



وكشف والدها الموسيقار هاني مهنا، أنها قامت بالتسويق لعدد من أصدقائه وكانت أشياء ذات قيمة كبيرة، كما أنها وقبل تسجيل الحلقة طلبت منه أن تفتتح حضانة خاصة بها، مؤكدًا أنه حلم حياتها.

