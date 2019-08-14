حد أدنى لأتعاب المحاماة فى القانون الجديد.. تعرف على التفاصيل

حددت تعديلات قانون المحاماة الجديد، التي صدق عليها الرئيس السيسي أمس، أتعاب المحاماة، على أن يتم تحصيل الأتعاب مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.



ونصت المادة 187، من التعديلات، على أنه على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى:



1- خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.



2- خمسة وسبعين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.



3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى.



4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.