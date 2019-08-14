سلاح الجوي الليبي يستهدف عناصر المعارضة التشادية بـ"مرزق"

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم، استهداف سلاح الجو تحركات للمسلحين التشاديين في الجنوب الليبي.



وأوضحت الشعبة في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن الوحدات العسكرية تُلاحق من يحاول الفرار، وتُحاصِر مجموعات أخرى بعد محاولاتها استهداف نقاط للقوات المسلحة بمدينة مرزق جنوب ليبيا.



وكانت الشعبة أعلنت أمس، أن الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة الليبية تقوم ضمن عمليات تأمين الجنوب وحفظ سيادة الدولة، بدوريات استطلاعية جوية وبريّة مُكثفة.



كما أعلن آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة لقوات الجيش الوطني، الملازم عمر السنوسي ابسيط، في وقت سابق من مساء أمس، أن الوحدات العسكرية تقدمت إلى محاور جنوب غريان وأمنت منطقة القريات ووادي مرسيط.



وأشارت بحسب ما أورد موقع ليبيا 24، إلى دخول مدينة مزدة وتأمين البوابة الجنوبية والشمالية وتأمين ضواحي المدينة.