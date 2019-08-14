محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

قال النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن عدم إبرام النادي صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية يعكس حقيقة أن الفريق يضم بالفعل مجموعة جيدة من اللاعبين في الوقت الحالي.



وعما إذا كان سيجدد عقده مع ليفربول أو سيرحل عن النادي، قال صلاح في مقابلة لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية نشرتها اليوم الأربعاء: "أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد في النادي، ولكن الوقت ما زال مبكرا للتحدث عن هذا الموضوع".



يأتي ذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في إسطنبول في مباراة كأس السوبر الأوروبي.



وقال صلاح لدى سؤاله عن عدم إجراء ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب أي صفقات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، "ذلك يثبت أن لدينا فريقًا جيدًا ولاعبين جيدين ومجموعة جيدة".

