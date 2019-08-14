أعلنت الرابطة الاتحادية لقطاع الطاقة والمياه بألمانيا زيادة عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا.



وأوضحت الرابطة أن عدد هذه النقاط زاد على 20500 نقطة في نهاية يوليو الماضي، أي زاد بنسبة 52 بالمئة عما كان عليه قبل عام.



وأضافت الرابطة أن 75 بالمئة من هذه النقاط يتم تشغيلها من خلال قطاع الطاقة.



وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة شتفان كابفرير: "توسيع نطاق البنية التحتية العامة للشحن (الكهربائي) يواكب تطور السوق الحالية



للسيارات الكهربائية"، لافتا إلى أن هناك نقاط شحن بصورة متزايدة في النطاق الريفي أيضا.