بوروسيا دورتموند يعير موهبته الإسبانية إلى هويسكا

أعار نادي ​بوروسيا دورتموند​ الألماني لاعب خط الوسط الإسباني ​سيرجيو غوميز​ إلى نادي هويسكا الذي يلعب في الدرجة الثانية.



عقد الإعارة لا يمنح النادي الإسباني إمكانية شراء غوميز الذي انتقل من فريق 19 عاما ببرشلونة إلى دورتموند مطلع 2018.



وتحدث مياكايل زورك المدير الرياضي لبطل السوبر الألماني عن هذه الصفقة وقال: "سيرجيو موهبة كبيرة في وسط الملعب ويحتاج ان يلعب لكن لا يمكن لنا أن نوفرها له في الوقت الراهن".



يذكر أن زورك كان قد أكد في وقت سابق أن قائمة الفريق بحاجة لأن تتقلص وبيع عدد من اللاعبين أو إعارتهم.