ترك: ضيق المساحة بمنى بسبب زيادة عدد الدول المشاركة في تنظيم الحج

أكد ناصر ترك نائب رئيس اتحاد شركات السياحة، وعضو لجنة العليا للحج والعمرة؛ أن المشكلة الوحيدة الموجودة في مشعر منى هى مساحات المخيمات؛ حيث تم تقليل مساحات المخيمات عن السنوات السابقة، وذلك نظرا لزيادة عدد الدول الإسلامية المشاركه هذا العام فى تنظيم الحج ومن بينها العراق التى لم تكن تاتى بكامل حصتها فى السنوات الأخيرة.



وأشار ترك فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من منى إلى أن السلطات السعودية تعتزم تطبيق منظومة المخيمات ذات الدورين من السنوات المقبلة لتفادي تلك المشكلة؛ موجها الشكر للملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل ضيوف الرحمن فهناك تطور كبير تشهدها المملكة لتنظيم الحج وتسهيل الإجراءات على الحجاج منذ لحظة دخولهم الى الاراضي المقدسه.



الجدير بالذكر أن حجاج بيت الله الحرام يواصلون لليوم الثاني منسك رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق.