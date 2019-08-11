الأحد 11 أغسطس 2019 الموافق 10 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى
الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:40 م
تصوير محمود احمد
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ يوم
السعودية تعلن العدد الإجمالى لحجاج 2019
منذ 35 دقيقة
فتاة ترقص وتغني على مهرجان شعبي في صلاة العيد
منذ حوالي 11 ساعة
مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة
منذ حوالي 22 ساعة
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
الصور
ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)
إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى
صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر
ذبح أضاحي العيد
فرحة العيد فى القناطر
الأكثر قراءة
عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية
منذ حوالي 7 ساعات
مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة
منذ حوالي 11 ساعة
تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)
منذ يومين
التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين
منذ حوالي 7 ساعات
المزيد
ستوديو
ستوديو
اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج (فيديو)
ستوديو
تامر مرسي يخضع لعملية جراحية في عينه (صورة)
ستوديو
نيللي كريم : الجزء الثاني من "الفيل الازرق" أعمق من الأول
ستوديو
أحمد خالد صالح: عرض "الفيل الأزرق 2" قبل عيد الأضحي وضعه بمرحلة الأمان.. وهكذا تحدث عن أبطال العمل (حوار)
رياضة
الأهلي يكتسح "اطلع بره" برباعية في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا
منذ ساعة الا ربع
مانشستر يونايتد يسحق تشيلسى برباعية فى الدورى الإنجليزى
منذ أقل من ساعتين
ليل يفوز على نانت 2 - 1 فى الدورى الفرنسى
منذ أقل من ساعتين
أزارو يسجل الهدف الثالث للأهلي في "اطلع بره"
منذ أقل من ساعتين
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
بالصور| قصة وزير مصري أضاء المسجد النبوي بالكهرباء لأول مرة
الرئيس نيوز
صورة.. الشهيد عبد المنعم رياض يؤدي مناسك الحج
الرئيس نيوز
صحيفة إسبانية: جينيفر لوبيز أبهرت جمهورها فى مصر
الرئيس نيوز
«الوزراء»: إجمالي عدد الحجاج المصريين هذا العام 70 ألفا و531 حاجا
منوعات
ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية
منذ ساعتين و 10 دقيقة
المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك
منذ حوالي 4 ساعات
دراسة تكشف سر النوم والاستيقاظ المبكر
منذ حوالي 5 ساعات
"النهر اللامع" يثير التساؤلات
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
«شوقي» يشارك بمناقشة رسالة دكتوراه عن " استخدام التعلم الالكتروني بتخفيف الاعباء علي الدولة "
كشكول
مدارس تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد... تعرف عليها
كشكول
عيد الأضحى.. وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي
كشكول
تنسيق الجامعات 2019.. 70 ألف طالب يسجلون رغبات تقليل الاغتراب
إسلام سياسي
إسلام سياسي
مقتل والي إدلب بداعش على يد هيئة تحرير الشام
إسلام سياسي
السلطات الإسرائيلية تسمح لـ 1729 يهوديا باقتحام الأقصى أثناء صلاة العيد
إسلام سياسي
توقيع سلام أفغانستان بين طالبان والمبعوث الأمريكي بعد عيد الأضحى
إسلام سياسي
سعوديات يطالبن بإسقاط نظام القبيلة قبل نظام الولاية ومنع السفر
زيت وسكر
200 ألف جنيه إيراد حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الأضحى
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين لمتابعة أعمال التطوير
المجازر تقوم بذبح 3715 اضحية مجانا للمواطنين
وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا
مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد
الثقافة
"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية
منذ ساعة و 13 دقيقة
ورش تعليم رسم البورترية بثقافة رشدي
منذ حوالي 4 ساعات
"ثقافة العرب في زمن الميديا".. بقصر القباري في الإسكندرية
منذ حوالي 4 ساعات
خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"
منذ حوالي 11 ساعة
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News