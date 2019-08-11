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الزمالك يحسم موقف عبدالله جمعة من الاحتراف
الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:04 م
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استقر مسئولو نادي الزمالك على رفض رحيل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد تلقيه عرضًا من جانب نادي أهلي جدة السعودي.
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